Bewaffneter Wodka-Dieb zielte auf WEGA-Beamte

Waffen und Messer gefunden

WEGA-Beamte rückten daraufhin an, es kam zum Großeinsatz in der Wagramer Straße. Und kurz darauf zu höchst brenzligen Szenen. Denn als die Beamten einschritten, zielte der 41-Jährige mit einer Langwaffe auch noch auf die Einsatzkräfte. Er sei jedoch „überwältigt, entwaffnet und vorläufig festgenommen“ worden, teilte Polizeisprecher Philipp Haßlinger mit. „In der Wohnung wurden mehrere Airsoft-Waffen, eine Luftdruckpistole sowie zwei Messer vorgefunden und sichergestellt.“