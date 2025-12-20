Bewaffneter Wodka-Dieb zielte auf WEGA-Beamte

Gefährliche Szenen haben sich am Freitagabend im Wiener Bezirk Donaustadt abgespielt – und einen Einsatz der WEGA notwendig gemacht. Im Vollrausch hatte ein 41-Jähriger zunächst seine 18-jährige Nachbarin mit einer Waffe bedroht, ehe er auch noch mit einer solchen auf die eintreffenden WEGA-Beamten zielte …
Die junge Frau wählte am Abend kurz vor 20 Uhr verängstigt den Notruf. Kurz zuvor hatte sich ihr Nachbar zunächst Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft, vier Flaschen Wodka gestohlen und danach aus dem Staub gemacht. Als sie bei ihrem Nachbarn klopfte, hätte er ihr bewaffnet die Tür geöffnet und auf sie gezielt.
Waffen und Messer gefunden
WEGA-Beamte rückten daraufhin an, es kam zum Großeinsatz in der Wagramer Straße. Und kurz darauf zu höchst brenzligen Szenen. Denn als die Beamten einschritten, zielte der 41-Jährige mit einer Langwaffe auch noch auf die Einsatzkräfte. Er sei jedoch „überwältigt, entwaffnet und vorläufig festgenommen“ worden, teilte Polizeisprecher Philipp Haßlinger mit. „In der Wohnung wurden mehrere Airsoft-Waffen, eine Luftdruckpistole sowie zwei Messer vorgefunden und sichergestellt.“
Promille-Wert macht sprachlos
Ein Alkotest beim Verdächtigen förderte einen schier unglaublichen Alkoholisierungsgrad zutage: Der Mann hatte beinahe vier Promille. Er befindet sich in Polizeigewahrsam. „Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen“, so Haßlinger. Weitere Ermittlungen laufen.
