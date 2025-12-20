Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei über 110 km/h

US-Boy sorgt für Schrecksekunde auf Kamelbuckel

Ski Alpin
20.12.2025 12:42
Ryan Cochran-Siegle
Ryan Cochran-Siegle(Bild: Krone KREATIV/orf)

Bei dieser Szene stockte den Ski-Fans bei der zweiten Herren-Abfahrt von Gröden am Samstag der Atem. Ryan Cochran-Siegle hatte aber Glück im Unglück ...

0 Kommentare

Mit Startnummer 13 ging der US-Amerikaner auf die Strecke und war auch richtig gut unterwegs. Bei der zweiten Zwischenzeit lag Cochran-Siegle sogar auf Platz 2 und auch bei der Geschwindigkeitsmessung zählte er mit 110 Km/h zu den Besten.

Lesen Sie auch:
Franjo von Allmen (l.) hat die Abfahrt in Gröden gewonnen, Vincent Kreichmayr (r.) verpasste die ...
Abfahrt in Gröden
Jetzt LIVE: Vincent Kriechmayr fällt weit zurück
20.12.2025
Abfahrt in Gröden
Jetzt LIVE: Vincent Kriechmayr fällt weit zurück
20.12.2025

Doch dann eine kleine Unachtsamkeit auf den Kamelbuckeln. Cochran-Siegle verliert das Gleichgewicht, wird ausgehoben und in Rückenlage gedrückt. Ein Sturz ist unausweichlich, der Airbag löst aus – und das dürfte den US-Boy vor einer schweren Verletzung bewahrt haben. Nach einigen Sekunden Verschnaufpause konnte er weiterfahren.  

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
268.838 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
138.271 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
131.626 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Mehr Ski Alpin
Abfahrt in Gröden
ÖSV-Herren gehen bei Schweizer Doppelsieg leer aus
Nach wenigen Toren
Nach 1375 Tagen! Franz-Comeback endet mit Ausfall
Bei über 110 km/h
US-Boy sorgt für Schrecksekunde auf Kamelbuckel
Steirerin rettet ÖSV
Hütter feiert in Val d‘Isere ersten Saisonsieg
Zuschauer muss helfen
Für den Sensationssieger fand sich keine Flagge

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf