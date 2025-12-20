US-Boy sorgt für Schrecksekunde auf Kamelbuckel

ÖSV-Herren gehen bei Schweizer Doppelsieg leer aus
Abfahrt in Gröden
Bei dieser Szene stockte den Ski-Fans bei der zweiten Herren-Abfahrt von Gröden am Samstag der Atem. Ryan Cochran-Siegle hatte aber Glück im Unglück ...
Mit Startnummer 13 ging der US-Amerikaner auf die Strecke und war auch richtig gut unterwegs. Bei der zweiten Zwischenzeit lag Cochran-Siegle sogar auf Platz 2 und auch bei der Geschwindigkeitsmessung zählte er mit 110 Km/h zu den Besten.
Doch dann eine kleine Unachtsamkeit auf den Kamelbuckeln. Cochran-Siegle verliert das Gleichgewicht, wird ausgehoben und in Rückenlage gedrückt. Ein Sturz ist unausweichlich, der Airbag löst aus – und das dürfte den US-Boy vor einer schweren Verletzung bewahrt haben. Nach einigen Sekunden Verschnaufpause konnte er weiterfahren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.