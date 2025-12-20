Politik ist der Wettstreit um die besten Ideen für das Gemeinwesen. Diese Ideen müssen jedoch von starken Persönlichkeiten vertreten, überzeugend kommuniziert und auch in Krisenzeiten von der Bevölkerung mitgetragen werden. Unpopuläre Entscheidungen, große Reformen und visionäre Vorhaben brauchen ein starkes Gesicht. Unsere Frage des Tages vom 20. Dezember lautet daher: „Krise dauert 2026 an: Braucht es wieder mehr Politiker von Format?“