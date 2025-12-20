Genial! Polster & Herzog strapazieren Lachmuskeln

Wenn die beiden Ex-Teamkicker Andreas Herzog und Toni Polster ihre Fußball-Geschichten auspacken, dann ist ein Bauchmuskelkater garantiert. So auch bei der ausverkauften Comedy-Premiere der beiden in Deutschkreutz. Wir fassen für Sie die besten Wuchtln aus dieser extrem unterhaltsamen Show zusammen – nicht verpassen heute um 20.40 Uhr auf krone.tv. Im Video oben gibt es schon einmal einen kleinen Vorgeschmack...