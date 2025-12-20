Die Sportler-Gene wurden schon in die Wiege gelegt

Mama Maria Theurl-Walcher schrieb mit ihrer Bronze-Medaille bei der WM 1999 in der Ramsau Sportgeschichte. Und die ehemalige Weltklasse-Langläuferin sorgt auch für den Sport-Nachwuchs: Sohnemann Paul Walcher trat in ihre Fußstapfen, zählt in der Nordischen Kombination zur Weltspitze. Der „Krone“ erklärt er, wie es ist, in einer Sportlerfamilie aufzuwachsen und warum er am Ende noch erfolgreicher sein möchte.