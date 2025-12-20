Die Sportler-Gene wurden schon in die Wiege gelegt

ÖSV-Herren gehen bei Schweizer Doppelsieg leer aus
Abfahrt in Gröden
Mama Maria Theurl-Walcher schrieb mit ihrer Bronze-Medaille bei der WM 1999 in der Ramsau Sportgeschichte. Und die ehemalige Weltklasse-Langläuferin sorgt auch für den Sport-Nachwuchs: Sohnemann Paul Walcher trat in ihre Fußstapfen, zählt in der Nordischen Kombination zur Weltspitze. Der „Krone“ erklärt er, wie es ist, in einer Sportlerfamilie aufzuwachsen und warum er am Ende noch erfolgreicher sein möchte.
Wenn man dieser Weltcup-Tage durch die Ramsau schlendert, werden freilich Erinnerungen an die WM 1999 wach. Die Emotionen und Erfolge, wie die Bronze-Medaille von Maria Theurl, die bisher einzige WM-Medaille im Langlauf bei Lager von Österreichs Frauen überhaupt.
