Fünf Schlaf-Tipps, die nach hinten losgehen können

Guter Schlaf ist essenziell für unser Wohlbefinden, doch nur zu oft finden wir nach einem langen Arbeitstag nicht die Erholung, die unser Körper so dringend braucht. Allerlei Ratschläge versprechen Abhilfe, verstärken die Probleme einer Schlaflosigkeit mitunter jedoch sogar. Krone+ über fünf Schlaf-Tipps, die sich als kontraproduktiv erweisen können.