Tottenham-Kicker von Berater mit Waffe bedroht!

Der 22-jährige Udogie steht seit 2022 bei Tottenham unter Vertrag. Nach einer Leihe zurück zu Udinese Calcio ist er seit der Saison 2023/2024 fester Bestandteil des Kaders und kommt bisher auf 76 Einsätze. Auch beim 4:0 in der Champions League am Dienstag gegen den FC Kopenhagen stand der Italiener auf dem Platz.