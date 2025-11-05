Achtung, nach 30 Jahren plagt die Briten Fernweh!

Die Fans des zweimaligen Europacup-Siegers Nottingham Forest sind international „ausgehungert“. Die Pubs im Grazer Stadtzentrum sind schon auserkoren. Eine Reise nach Sevilla wurde für die Anhänger der Roten zum Horrortrip.
Stolze 30 Jahre lang haben die Nottingham-Fans auf internationale Reisen verzichten müssen – nach dem Comeback des zweifachen Europacupsiegers der Landesmeister (1978/79, 1979/80) auf der internationalen Bühne plagt die Fans aus Mittelengland aber das Fernweh: 1400 kommen nach Graz!
Und die wurden von ihren sechs Stewards (Reisebegleitern) akribisch vorbereitet. Jeder Fan muss sich registrieren, die Tickets dürfen nur unter Vorlage eines Reisepasses persönlich beim Ticket-Pick-up im Radisson Hotel in der Annenstraße abgeholt werden. Sammelplatz der Roten ist der Hauptplatz – empfohlen wird natürlich ein Besuch im Flann O’Brien-Pub.
Was die Briten freut: Sie dürfen ohne Polizeieskorte zum Stadion anreisen – ob zu Fuß, per Taxi oder mit den Öffis, das ist egal. Lautstarke Unterstützung ist erwünscht – nur respektvolles Benehmen und Rücksichtnahme gegenüber den Gastgebern wird auf der Fanpage gefordert: „Ihr repräsentiert Nottingham Forest!“
Nicht aufs WC!
In Sevilla, beim internationalen Debüt gegen Betis, waren die spanischen Behörden weniger gastfreundlich: Angeblich wurden die Fans streng bewacht, weder Essen noch Getränke konnten gekauft werden, WC-Stopps waren untersagt. Diesbezüglich gab’s einen Protest an die UEFA. Dennoch wurden die Fans vom griechischen Eigentümer Evangelos Marinakis, einem millionenschweren Reeder, der auch Olympiakos Piräus besitzt und Anteile am portugiesischen Klub Rio Ave hat, gelobt – ihr Auftreten in Spanien war vorbildlich. Auf ähnliches Benehmen wird jetzt auch in Graz gehofft.
Keine Frage allerdings: Mit hochdekorierten „Raketen“ wie 30-Millionen-Aktie Callum Hudson Odoi (mit Chelsea Champions League- und Europa League-Sieger, FIFA-Klubweltmeister, U17-Weltmeister und UEFA-Supercupsieger) ist in Graz ein Sieg quasi Pflicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.