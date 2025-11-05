Vorteilswelt
Nottingham in Graz

Achtung, nach 30 Jahren plagt die Briten Fernweh!

Steiermark
05.11.2025 11:00
Traditionsklub Nottingham Forest ist nach 30 Jahren wieder international dabei – und die Fans ...
Traditionsklub Nottingham Forest ist nach 30 Jahren wieder international dabei – und die Fans sind reiselustig.(Bild: AP/Bradley Collyer)

Die Fans des zweimaligen Europacup-Siegers Nottingham Forest sind international „ausgehungert“. Die Pubs im Grazer Stadtzentrum sind schon auserkoren. Eine Reise nach Sevilla wurde für die Anhänger der Roten zum Horrortrip. 

0 Kommentare

Stolze 30 Jahre lang haben die Nottingham-Fans auf internationale Reisen verzichten müssen – nach dem Comeback des zweifachen Europacupsiegers der Landesmeister (1978/79, 1979/80) auf der internationalen Bühne plagt die Fans aus Mittelengland aber das Fernweh: 1400 kommen nach Graz!

Und die wurden von ihren sechs Stewards (Reisebegleitern) akribisch vorbereitet. Jeder Fan muss sich registrieren, die Tickets dürfen nur unter Vorlage eines Reisepasses persönlich beim Ticket-Pick-up im Radisson Hotel in der Annenstraße abgeholt werden. Sammelplatz der Roten ist der Hauptplatz – empfohlen wird natürlich ein Besuch im Flann O’Brien-Pub.

Was die Briten freut: Sie dürfen ohne Polizeieskorte zum Stadion anreisen – ob zu Fuß, per Taxi oder mit den Öffis, das ist egal. Lautstarke Unterstützung ist erwünscht – nur respektvolles Benehmen und Rücksichtnahme gegenüber den Gastgebern wird auf der Fanpage gefordert: „Ihr repräsentiert Nottingham Forest!“

Eigentümer Evangelos Marinakis war mit dem Auftreten der Forest-Fans in Sevilla sehr zufrieden.
Eigentümer Evangelos Marinakis war mit dem Auftreten der Forest-Fans in Sevilla sehr zufrieden.(Bild: AFP/OLI SCARFF)

Nicht aufs WC!
In Sevilla, beim internationalen Debüt gegen Betis, waren die spanischen Behörden weniger gastfreundlich: Angeblich wurden die Fans streng bewacht, weder Essen noch Getränke konnten gekauft werden, WC-Stopps waren untersagt. Diesbezüglich gab’s einen Protest an die UEFA. Dennoch wurden die Fans vom griechischen Eigentümer Evangelos Marinakis, einem millionenschweren Reeder, der auch Olympiakos Piräus besitzt und Anteile am portugiesischen Klub Rio Ave hat, gelobt – ihr Auftreten in Spanien war vorbildlich. Auf ähnliches Benehmen wird jetzt auch in Graz gehofft.

Keine Frage allerdings: Mit hochdekorierten „Raketen“ wie 30-Millionen-Aktie Callum Hudson Odoi (mit Chelsea Champions League- und Europa League-Sieger, FIFA-Klubweltmeister, U17-Weltmeister und UEFA-Supercupsieger) ist in Graz ein Sieg quasi Pflicht.

Volker Silli
