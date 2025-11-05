Achtung, nach 30 Jahren plagt die Briten Fernweh!

Nicht aufs WC!

In Sevilla, beim internationalen Debüt gegen Betis, waren die spanischen Behörden weniger gastfreundlich: Angeblich wurden die Fans streng bewacht, weder Essen noch Getränke konnten gekauft werden, WC-Stopps waren untersagt. Diesbezüglich gab’s einen Protest an die UEFA. Dennoch wurden die Fans vom griechischen Eigentümer Evangelos Marinakis, einem millionenschweren Reeder, der auch Olympiakos Piräus besitzt und Anteile am portugiesischen Klub Rio Ave hat, gelobt – ihr Auftreten in Spanien war vorbildlich. Auf ähnliches Benehmen wird jetzt auch in Graz gehofft.