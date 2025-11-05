Königin Letizia verzaubert mit neuer Lockenpracht!

Historische Tiara im Lockenhaar

Letizia kombinierte ihren neuen Glamour-Style mit einem kobaltblauen Kleid von The 2nd Skin Co., geschmückt mit eleganten Schleifen an den Ärmeln – ein royaler Mode-Traum, den sie zuletzt 2014 in Amsterdam getragen hatte. Damals noch mit strengem Dutt – heute mit Märchen-Aura!