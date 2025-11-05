Vorteilswelt
Royaler Wow-Moment

Königin Letizia verzaubert mit neuer Lockenpracht!

Royals
05.11.2025 10:35

Was für ein königlicher Wow-Moment! Beim Staatsbankett zu Ehren des Sultans von Oman zeigte sich Königin Letizia von Spanien so, wie man sie noch nie gesehen hat: mit lockigem Haar!

Statt der typisch royalen Hochsteckfrisur trug die 52-Jährige ihre dunklen Haare offen – in sanften, glänzenden Wellen, die über ihre Schultern fielen. Ein Look, der an Prinzessin Kate erinnerte, die erst kürzlich beim Staatsdinner für Donald Trump mit derselben Frisur zum Diadem überraschte.

Beim Staatsbankett zu Ehren des Sultans von Oman raubte Spaniens Stil-Queen allen den Atem!
Beim Staatsbankett zu Ehren des Sultans von Oman raubte Spaniens Stil-Queen allen den Atem!(Bild: EPA/BORJA SANCHEZ-TRILLO)
In einem kobaltblauen Kleid von The 2nd Skin Co. mit zarten Schleifen an den Ärmeln schritt ...
In einem kobaltblauen Kleid von The 2nd Skin Co. mit zarten Schleifen an den Ärmeln schritt Letizia durch die Hallen des Königspalasts.(Bild: EPA/BORJA SANCHEZ-TRILLO)
Dazu ihre glänzenden, perfekt gestylten Locken, die sanft über ihre Schultern fielen.
Dazu ihre glänzenden, perfekt gestylten Locken, die sanft über ihre Schultern fielen.(Bild: Royal-ES / dana press / picturedesk.com)
WOW-AUFTRITT! Letizia zeigt sich wie nie zuvor – mit Traumhaar und königlichem Glamour!
WOW-AUFTRITT! Letizia zeigt sich wie nie zuvor – mit Traumhaar und königlichem Glamour!(Bild: Royal-ES / dana press / picturedesk.com)

Historische Tiara im Lockenhaar
Letizia kombinierte ihren neuen Glamour-Style mit einem kobaltblauen Kleid von The 2nd Skin Co., geschmückt mit eleganten Schleifen an den Ärmeln – ein royaler Mode-Traum, den sie zuletzt 2014 in Amsterdam getragen hatte. Damals noch mit strengem Dutt – heute mit Märchen-Aura!

Das i-Tüpfelchen: die historische russische Tiara aus der königlichen Sammlung, deren Diamanten im Licht des Palasts funkelten wie Sterne über ihrem lockigen Haar.

Krönender Höhepunkt: die legendäre russische Tiara aus der königlichen Sammlung – ein Erbstück ...
Krönender Höhepunkt: die legendäre russische Tiara aus der königlichen Sammlung – ein Erbstück mit über hundert Jahren Geschichte, das einst Königin Maria Cristina gehörte.(Bild: MC Boti / Action Press / picturedesk.com)

Mit diesem Auftritt hat Letizia eindeutig royale Modegeschichte geschrieben! Ein königlicher Look zum Niederknien!

Kommentare

