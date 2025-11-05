Vorteilswelt
Hartberger greifen an

Für die Königsklasse rücken auch die Schüler an

Steiermark
05.11.2025 09:30
Die Hartberger Herren wollen in der Champions League ein weiteres Mal jubeln.
Die Hartberger Herren wollen in der Champions League ein weiteres Mal jubeln.(Bild: GEPA)

In der ersten Runde der Qualifikation zur Champions League schalteten die Hartberger Volleyballer bei ihrer Premiere in der Königsklasse die Finnen von Akaa aus. Am Mittwoch wartet im Hinspiel der zweiten Runde eine serbische Truppe. Dabei erhalten die Oststeirer eine besondere lautstarke Unterstützung.

0 Kommentare

Die Halle ist fein rausgeputzt! Während am Dienstag in der abgetrennten Nebenhalle Schulkinder gerade ihren Turnunterricht genossen, wurde in der Hartberger Haupthalle zeitgleich die Technik aufgebaut und am allerletzten Feinschliff gearbeitet. Boden, Netz und Tribünen konnten ja zum Glück vom letzten Auftritt in der Königsklasse vor zwei Wochen gleich stehen bleiben. Denn Mittwoch (20.25) ist es wieder so weit: In der zweiten Quali-Runde der Champions League empfängt Hartberg beim Hinspiel die Serben von Radnicki Kragujevac.

Trainer Markus Hirczy hat seine Truppe bestens eingestellt.
Trainer Markus Hirczy hat seine Truppe bestens eingestellt.(Bild: GEPA)

Die Mannschaft holte sich am Abend noch den letzten Feinschliff. „Mit taktischem und technischem Training sowie einem Videostudium haben wir uns hoffentlich perfekt eingestellt“, sagt Trainer Markus Hirczy. Heute Vormittag steht zwar noch eine kleine Einheit am Programm, „das ist aber nur eine kurze Balleinheit ohne große Sprungbelastung. Da geht es mehr um ein gutes Gefühl für das Spiel am Abend.“

Hampus Ekstrand und die Hartberger werden sich ordentlich verbiegen müssen, wenn sie Kragujevac ...
Hampus Ekstrand und die Hartberger werden sich ordentlich verbiegen müssen, wenn sie Kragujevac besiegen wollen.(Bild: GEPA)

Denn die Balkan-Truppe tanzt mit ordentlich Selbstvertrauen in der Oststeiermark an – die drei Liga-Spiele sowie die beiden Partien in der ersten Quali-Runde gegen Baku wurden jeweils mit 3:0 gewonnen. „Im defensiven Verhalten sowie am Block sind sie sehr diszipliniert – das ist eine serbische Tradition. Ihre Angreifer sind zwar nicht so groß, aber mit ihrer guten Technik sowie Antizipation sind sie sehr unangenehm“, weiß Hirczy Bescheid.

Ein Trumpf neben dem Feld
Der Trainer sieht seine Überflieger sicher nicht ohne Chance. Auf einen speziellen Trumpf bauen die Hartberger: „Mit unseren Fans im Rücken ist es ein 50:50-Spiel. Da können wir über uns hinauswachsen“, glaubt Hirczy, der gegen den Favoriten auch von zahlreichen seiner Schüler lautstark angefeuert wird. „Wir haben sicher das Zeug dazu, mit ihnen auf Augenhöhe zu sein.“ Das beweist Hartberg am Mittwoch dann hoffentlich am Feld.

Porträt von Michael Gratzer
Michael Gratzer
