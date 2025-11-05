Für die Königsklasse rücken auch die Schüler an

In der ersten Runde der Qualifikation zur Champions League schalteten die Hartberger Volleyballer bei ihrer Premiere in der Königsklasse die Finnen von Akaa aus. Am Mittwoch wartet im Hinspiel der zweiten Runde eine serbische Truppe. Dabei erhalten die Oststeirer eine besondere lautstarke Unterstützung.
Die Halle ist fein rausgeputzt! Während am Dienstag in der abgetrennten Nebenhalle Schulkinder gerade ihren Turnunterricht genossen, wurde in der Hartberger Haupthalle zeitgleich die Technik aufgebaut und am allerletzten Feinschliff gearbeitet. Boden, Netz und Tribünen konnten ja zum Glück vom letzten Auftritt in der Königsklasse vor zwei Wochen gleich stehen bleiben. Denn Mittwoch (20.25) ist es wieder so weit: In der zweiten Quali-Runde der Champions League empfängt Hartberg beim Hinspiel die Serben von Radnicki Kragujevac.
Die Mannschaft holte sich am Abend noch den letzten Feinschliff. „Mit taktischem und technischem Training sowie einem Videostudium haben wir uns hoffentlich perfekt eingestellt“, sagt Trainer Markus Hirczy. Heute Vormittag steht zwar noch eine kleine Einheit am Programm, „das ist aber nur eine kurze Balleinheit ohne große Sprungbelastung. Da geht es mehr um ein gutes Gefühl für das Spiel am Abend.“
Denn die Balkan-Truppe tanzt mit ordentlich Selbstvertrauen in der Oststeiermark an – die drei Liga-Spiele sowie die beiden Partien in der ersten Quali-Runde gegen Baku wurden jeweils mit 3:0 gewonnen. „Im defensiven Verhalten sowie am Block sind sie sehr diszipliniert – das ist eine serbische Tradition. Ihre Angreifer sind zwar nicht so groß, aber mit ihrer guten Technik sowie Antizipation sind sie sehr unangenehm“, weiß Hirczy Bescheid.
Ein Trumpf neben dem Feld
Der Trainer sieht seine Überflieger sicher nicht ohne Chance. Auf einen speziellen Trumpf bauen die Hartberger: „Mit unseren Fans im Rücken ist es ein 50:50-Spiel. Da können wir über uns hinauswachsen“, glaubt Hirczy, der gegen den Favoriten auch von zahlreichen seiner Schüler lautstark angefeuert wird. „Wir haben sicher das Zeug dazu, mit ihnen auf Augenhöhe zu sein.“ Das beweist Hartberg am Mittwoch dann hoffentlich am Feld.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.