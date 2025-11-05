Für die Königsklasse rücken auch die Schüler an

Die Halle ist fein rausgeputzt! Während am Dienstag in der abgetrennten Nebenhalle Schulkinder gerade ihren Turnunterricht genossen, wurde in der Hartberger Haupthalle zeitgleich die Technik aufgebaut und am allerletzten Feinschliff gearbeitet. Boden, Netz und Tribünen konnten ja zum Glück vom letzten Auftritt in der Königsklasse vor zwei Wochen gleich stehen bleiben. Denn Mittwoch (20.25) ist es wieder so weit: In der zweiten Quali-Runde der Champions League empfängt Hartberg beim Hinspiel die Serben von Radnicki Kragujevac.