Fünf Kilo in zwei Wochen abnehmen – ohne hungern!

Es klingt wie ein unmögliches Versprechen: Fünf Kilo in nur 14 Tagen verlieren – ohne zu hungern, ohne Abnehmspritzen, ohne Kalorienzählen. Doch „Krone“-Redakteur Siegl hat es geschafft. Nachdem er bereits zuvor zehn Kilo in 40 Tagen abgenommen und das Gewicht gehalten hatte, wagte er den nächsten Schritt. Sein Plan: die verbliebenen Fettpolster minimieren. Mit drei simplen Regeln und zwei genialen Tricks gelang ihm die Punktlandung – in zwei Wochen exakt fünf Kilo weniger auf der Waage!