Roland Düringer:

„In der Pension hackeln? Ich bin ja nicht deppat!“

05.11.2025 08:00
Am 6. November feiert Roland Düringer mit seinem Erholungsprogramm im Kulturzentrum in ...
Am 6. November feiert Roland Düringer mit seinem Erholungsprogramm im Kulturzentrum in Oberschützen Burgenland-Premiere. Für ihn ist es eine Art Heimspiel. Mit der „Krone“ können Sie jetzt Karten gewinnen!(Bild: Tom-Tom)

Roland Düringer zählt zu den renommiertesten Kabarettisten Österreichs. Seit kurzem tingelt er mit dem „Regenerationsabend 3.0“ durchs Land. Wer ihn noch nie live erlebt hat, sollte sich schnell Tickets sichern. Es ist sein letztes Programm. Denn 2028 geht er in Pension – komme, was da wolle ... 

Was tun Kabarettisten zwischen zwei Programmen? Richtig: nichts! Schließlich stehen sie durch Live-Auftritte an ständig wechselnden Orten und unregelmäßige Arbeitszeiten unter einem enormen psychischen Druck. Sie müssen originell, witzig und vollkommen präsent sein, um Pointen herausschleudern und die Erwartungen des Publikums erfüllen zu können. Aber auch das Leben aus dem Koffer und die vielen einsamen Phasen sind belastend. Erholung und geistige Leerläufe sind daher essenziell, um nicht auszubrennen. Roland Düringer geht es da nicht anders.

