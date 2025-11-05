„In der Pension hackeln? Ich bin ja nicht deppat!“

Was tun Kabarettisten zwischen zwei Programmen? Richtig: nichts! Schließlich stehen sie durch Live-Auftritte an ständig wechselnden Orten und unregelmäßige Arbeitszeiten unter einem enormen psychischen Druck. Sie müssen originell, witzig und vollkommen präsent sein, um Pointen herausschleudern und die Erwartungen des Publikums erfüllen zu können. Aber auch das Leben aus dem Koffer und die vielen einsamen Phasen sind belastend. Erholung und geistige Leerläufe sind daher essenziell, um nicht auszubrennen. Roland Düringer geht es da nicht anders.