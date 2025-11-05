Vorteilswelt
Bei der 75. Auflage

Österreich-Rundfahrt 2026 vor Kärnten-Comeback

Kärnten
05.11.2025 06:59
Isaac Del Toro gewann 2025 die Tour of Austria.
Isaac Del Toro gewann 2025 die Tour of Austria.(Bild: GEPA)

2016 gastierte die Österreich-Radrundfahrt zum letzten Mal in Kärnten. Im kommenden Jahr wird es bei der Jubiläumsauflage wohl zum Comeback kommen. Der Veranstalter hofft auf bis zu drei Etappen in den nächsten fünf Jahren. Beim Conti-Team ARBÖ Feld am See gibt es indes einen großen Umbruch und Kärntens Neo-Radpräsident hat viel vor. 

0 Kommentare

Zum 75. Mal findet im kommenden Jahr die österreichische Radrundfahrt statt! Und nach zehn Jahren Abstinenz (2016 waren der Dobratsch und Millstatt im Programm) wird es wohl zum Kärnten-Comeback kommen.

