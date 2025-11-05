Österreich-Rundfahrt 2026 vor Kärnten-Comeback

2016 gastierte die Österreich-Radrundfahrt zum letzten Mal in Kärnten. Im kommenden Jahr wird es bei der Jubiläumsauflage wohl zum Comeback kommen. Der Veranstalter hofft auf bis zu drei Etappen in den nächsten fünf Jahren. Beim Conti-Team ARBÖ Feld am See gibt es indes einen großen Umbruch und Kärntens Neo-Radpräsident hat viel vor.