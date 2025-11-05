Österreich-Rundfahrt 2026 vor Kärnten-Comeback

2016 gastierte die Österreich-Radrundfahrt zum letzten Mal in Kärnten. Im kommenden Jahr wird es bei der Jubiläumsauflage wohl zum Comeback kommen. Der Veranstalter hofft auf bis zu drei Etappen in den nächsten fünf Jahren. Beim Conti-Team ARBÖ Feld am See gibt es indes einen großen Umbruch und Kärntens Neo-Radpräsident hat viel vor.
Zum 75. Mal findet im kommenden Jahr die österreichische Radrundfahrt statt! Und nach zehn Jahren Abstinenz (2016 waren der Dobratsch und Millstatt im Programm) wird es wohl zum Kärnten-Comeback kommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.