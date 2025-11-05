„Möchte wissen, was da monatlich verbraten wird“

Schuss vor den Bug

Prochaska war es, der kurz vor dem Start des ersten Benko-Prozesses zwei wichtigen Zeugen mit schriftlichen Botschaften einen Schuss vor den Bug setzen wollte: Der eine, Benkos Masseverwalter Andreas Grabenweger, erhielt die Nachricht, wonach es zukünftig nicht „ungeahndet“ bleiben würde, sollte er Benko in ein negatives Licht rücken. Der andere, Ex-Signa-Chefcontroller Arthur A., kassierte eine Anzeige wegen angeblich falscher Beweisaussage. Prochaska steht dazu, auch, was den Zeitpunkt betrifft. Ob die Maßnahmen mit seinem Mandanten René Benko abgestimmt waren, möchte er mit Verweis auf die anwaltliche Verschwiegenheit nicht preisgeben.