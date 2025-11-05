Titeltraum in China platzte kurz vor dem Ziel

Nach 25 von 30 Spieltagen lag Torwarttrainer Hans-Peter Berger mit Chengdu Rongcheng in der chinesischen Super League auf Platz eins. Der Traum vom Titel in der 21-Millionen-Einwohner-Stadt war groß. „Vor der Saison hätten wir nicht gedacht, dass wir ganz oben mitspielen können“, staunt Berger. Doch sein Klub zeigte Nerven, verlor die Tabellenführung und ist seit dem vergangenen Wochenende bzw. dem 29. Spieltag nach einer 1:2-Niederlage aus dem Meisterrennen. „Aber der Titel wäre ein Wunder gewesen“, deutet der Salzburger darauf hin, dass die Konkurrenten mehr Budget und nominell einen stärkeren Kader haben.