Müde und gestresst? Was Frauen jetzt brauchen

Die Tage werden kürzer, die Blätter fallen. Alles wird ruhiger. Der Herbst ist die Jahreszeit, in der sich die Natur zurückzieht, um neue Kraft zu schöpfen. Und auch wir Frauen können diesen Wandel deutlich in uns spüren. Mit abnehmendem Tageslicht sinkt auch die Produktion des Glückshormons Serotonin in unserem Körper. Gleichzeitig wird mehr vom Schlafhormon Melatonin ausgeschüttet, weiß Simone Ecker vom Frauengesundheitszentrum fRIEDa in Ried im Innkreis: „Das kann zu Stimmungsschwankungen, Müdigkeit, Antriebslosigkeit und auch Heißhunger führen.“