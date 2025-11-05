Vorteilswelt
Deutlich abgeschwächt

So wird an den Klimazielen der EU geschraubt

Außenpolitik
05.11.2025 10:34
Ursprünglich hatte die EU-Kommission eine Emissionssenkung um 90 Prozent bei einem Anteil von ...
Ursprünglich hatte die EU-Kommission eine Emissionssenkung um 90 Prozent bei einem Anteil von maximal drei Prozent an Zertifikaten vorgeschlagen.(Bild: lensw0rld - stock.adobe.com)

Nach mehr als 18 Stunden Beratungen gilt als gesichert: Die EU-Umweltminister haben sich auf ein deutlich niedrigeres Klimaziel für 2040 verständigt.

Die am frühen Mittwochmorgen erzielte politische Einigung sieht eine Senkung der Treibhausgasemissionen um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 vor, wie aus einem Reuters vorliegenden Entwurf hervorgeht. Auch ist darin bestimmt, dass die EU-Staaten bis zu fünf Prozentpunkte des 90-Prozent-Ziels durch den Kauf von Emissionszertifikaten im Ausland ausgleichen können.

Damit müsste in der EU der Ausstoß von Treibhausgasen faktisch nur um 85 Prozent sinken. Zudem soll der Start des neuen Emissionshandels (ETS2) für die Bereiche Verkehr und Gebäude um ein Jahr auf 2028 verschoben werden.

Lesen Sie auch:
Auf Österreichs Gletschern, etwa am Großglockner (siehe Bild oben), ist der Klimawandel bereits ...
Österreich punktet
CO2 sinkt, Zeit drängt: Das Land im Klima-Wettlauf
06.10.2025
Pläne für 2040
Totschnig zu EU-Klimazielen: „Sehr ambitioniert“
04.11.2025

Polen und Ungarn stimmten nicht zu
Die Ministerrunde soll im Laufe des Vormittags in Brüssel erneut zusammentreten, um die Einigung formell zu beschließen. Einzelne Länder wie Polen und Ungarn hatten zwar Widerstand signalisiert, können die Vereinbarung jedoch nicht blockieren. „Wir glauben, dass wir die Grundlage für eine politische Einigung haben“, zeigte sich ein Sprecher Dänemarks, das derzeit den EU-Ratsvorsitz innehat, überzeugt.

