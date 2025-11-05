So wird an den Klimazielen der EU geschraubt

Polen und Ungarn stimmten nicht zu

Die Ministerrunde soll im Laufe des Vormittags in Brüssel erneut zusammentreten, um die Einigung formell zu beschließen. Einzelne Länder wie Polen und Ungarn hatten zwar Widerstand signalisiert, können die Vereinbarung jedoch nicht blockieren. „Wir glauben, dass wir die Grundlage für eine politische Einigung haben“, zeigte sich ein Sprecher Dänemarks, das derzeit den EU-Ratsvorsitz innehat, überzeugt.