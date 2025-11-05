„Mr. Rhönrad“ sorgte für Feuerwehr-Einsatz

Zuerst Feuerwehr-Einsatz, dann Rhönrad-Wettkampf! Das Team der Turn-Gym-Union-Salzburg stand in Dänemark vor verschlossenen Türen, das hielt den Verbandspräsidenten John Pichler allerdings nicht auf, der suchte einen weiteren Eingang und löste just den Alarm aus. Der anschließende Bewerb verlief dann sehr positiv.