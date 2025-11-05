„Mr. Rhönrad“ sorgte für Feuerwehr-Einsatz

Zuerst Feuerwehr-Einsatz, dann Rhönrad-Wettkampf! Das Team der Turn-Gym-Union-Salzburg stand in Dänemark vor verschlossenen Türen, das hielt den Verbandspräsidenten John Pichler allerdings nicht auf, der suchte einen weiteren Eingang und löste just den Alarm aus. Der anschließende Bewerb verlief dann sehr positiv.
Das passiert auch nicht alle Tage! Das Rhönrad-Team der Turn-Gym-Union-Salzburg (TGUS) trat bei den Danish Open in Söderborg an. Pünktlich um sieben Uhr früh stand man vor der Humlehöj-Halle, diese war allerdings versperrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.