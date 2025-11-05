Vorteilswelt
„Liebe meine Tiere“

Tom Brady ließ seinen Hund vor dessen Tod klonen

US-Sport
05.11.2025 10:29
NFL-Legende Tom Brady
NFL-Legende Tom Brady(Bild: AP/Ryan Sun)

Wie Tom Brady in einer Erklärung eines Biotech-Start-up-Unternehmens erklärt hat, ist sein Hund Junie ein Klon seines verstorbenen Pitbull-Mischlings Lua.

Am Dienstag gab Brady bekannt, in das Biotech-Unternehmen Colossal Biosciences investiert zu haben und verriet zeitgleich, mit der Hilfe des Star-Ups seinen Hund geklont zu haben. 

Blutabnahme vor Tod
Im Dezember 2023 musste sich die NFL-Legende von ihrer Hündin Lua verabschieden, zuvor habe der ehemalige Quarterback seinem Haustier jedoch noch Blut abnehmen lassen, mit dessen Hilfe der Vierbeiner geklont werden konnte.

Tom Brady (48) kehrt für ein Mini-Turnier auf das Football-Feld zurück.
Neuer Olympia-Bewerb
Football-Star Brady gibt „Comeback“ in der „Wüste“
16.09.2025

„Ich liebe meine Tiere. Sie bedeuten mir und meiner Familie alles. Vor ein paar Jahren habe ich mit Colossal zusammengearbeitet und ihre nicht-invasive Klontechnologie genutzt – durch eine einfache Blutentnahme bei unserem alten Familienhund, bevor dieser starb“, erklärte Brady. Er sei gespannt, „wie die gemeinsame Technologie von Colossal und Viagen sowohl Familien helfen kann, die ihre geliebten Haustiere verloren haben, als auch gefährdete Tierarten zu retten.“

