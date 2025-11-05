Peter Eder will Salzburger SPÖ übernehmen

Lang hat es gedauert! Nach David Eggers Rücktritt am 21. Oktober 2024 übernahm ein Trio den Vorsitz der Sozialdemokraten – bestehend aus Arbeiterkammer-Präsident Peter Eder, Barbara Thöny und Bettina Brandauer. Oft spekulierte man, wer die Partei als alleiniger Chef in die Zukunft und in die nächste Wahl führen soll. Heißester Kandidat war stets Eder, doch der zierte sich immer wieder.