Fünf Stunden Warten mit offenliegendem Knochen

„Ich musste schauen, dass mein Spezi nicht im Wald umkippt, als er mich gesehen hat.“ Franz W. aus Schlierbach ist hartgesotten, und das war bei einem schweren Forstunfall für ihn wichtig – vor allem bei dem, was danach passierte. Denn bis seine Wunde – der Unterarmknochen lag unterhalb des Ellenbogens frei – operativ versorgt wurde, dauerte es fünf Stunden.