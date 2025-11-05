Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Social-Media-Verbot

Australien setzt weitere Dienste auf „rote Liste“

Web
05.11.2025 10:22
Australien ist international Vorreiter in Sachen Social-Media-Verbot.
Australien ist international Vorreiter in Sachen Social-Media-Verbot.(Bild: stock.adobe.com -Victor Okhrimets)

Australien weitet das Social-Media-Verbot für Kinder unter 16 Jahren aus. Ab 10. Dezember müssen sich auch das Internetforum Reddit und die australische Livestreaming-Plattform Kick.com, die mit Twitch konkurriert, an die neuen gesetzlichen Vorgaben halten, teilte die zuständige Online-Sicherheitsbehörde eSafety mit. 

0 Kommentare

Damit steigt die Zahl der betroffenen Anbieter auf neun, darunter TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook und Instagram. Tech-Unternehmen, die den Vorgaben nicht entsprechen und keine wirksamen Maßnahmen implementieren, drohen bei Zuwiderhandlung hohe Strafen. Diese betragen bis zu 49,5 Millionen australische Dollar (und 28 Millionen Euro).

„Wertvolle Zeit“ für Kinder
Die Online-Sicherheitsbeauftragte Julie Inman Grant sagte, dass ein späterer Zugang von jungen Menschen zu sozialen Medien ihnen „wertvolle Zeit“ schenke, sich ohne die „mächtigen, unsichtbaren Kräfte der undurchsichtigen Algorithmen und endlosen Scroll-Funktionen“ zu entwickeln.

Die Regierung in Canberra hatte das Gesetz vor einem Jahr verabschiedet – und Australien damit zum weltweiten Vorreiter gemacht. Fast alle großen Parteien unterstützten den Vorstoß von Regierungschef Anthony Albanese. Die Plattformen bekamen zwölf Monate Zeit, um die neue Altersbeschränkung umzusetzen.

Lesen Sie auch:
App blockiert Zugang
Griechenland erteilt Kindern Social-Media-Verbot
01.10.2025
„Stehlen Kindheit“
Dänemark plant Social-Media-Verbot bis 15 Jahre
08.10.2025

Plattformen, die ab nächstem Monat nicht der neuen Altersbegrenzung unterliegen, müssen einer der verschiedenen Ausnahmekategorien angehören. Dazu gehören Messaging-Dienste, E-Mail, Sprach- und Videoanrufe, Online-Spiele und Bildungsangebote. Beliebte Spieleplattformen wie Roblox und Apps wie WhatsApp oder Messenger fallen nicht unter die neue Regelung.

Andere Länder ziehen nach
Mittlerweile hat auch Griechenland soziale Medien für unter 16-Jährige blockiert. In anderen Ländern, wie Dänemark, werden ähnliche Pläne diskutiert.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Polyurethan (PU) ist ein weicher Kunststoff, der unter anderem in Schuhsohlen und Matratzen zum ...
Krone Plus Logo
Zersetzt Schuhsohlen
Wie KI neue Waffe gegen Kunststoffmüll entdeckte
Ein richtiges Klapprad ist das DYU D3F nicht, nur der Lenker lässt sich einklappen. Damit wird ...
Krone Plus Logo
DYU D3F am Prüfstand
Ein Klapp-E-Bike um 550 Euro: Kann das gut gehen?
Für das Bundesheer ist es essenziell, nicht von ausländischen Cloud-Anbietern abhängig zu sein.
Krone Plus Logo
Digitale Souveränität
Wie das Bundesheer IT-Abhängigkeiten abschüttelt
Nvidia-CEO Jensen Huang, der bei öffentlichen Auftritten gerne Lederjacke trägt, ist ...
Krone Plus Logo
5 Bio. US-Dollar wert!
Wieso Nvidia so gut KI kann – und was danach kommt
„Krone“ vor Ort: Microsoft zieht in Newport bei den Briten ein riesiges schlauchförmiges ...
Krone Plus Logo
Mega-Baustelle Newport
Rechenzentren: Hier „wohnt“ Künstliche Intelligenz
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
133.354 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
121.453 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
118.144 mal gelesen
Mehr Web
Social-Media-Verbot
Australien setzt weitere Dienste auf „rote Liste“
Kardashian verärgert
Kim schimpft auf ChatGPT wegen verpatzter Tests
Kreditkartenbetrug
Weltweite Razzia gegen Geldwäschenetzwerk
Suizidgefahr
TikTok-Algorithmus im Visier der Pariser Justiz
Krone Plus Logo
Akkus, Chips, PV ...
So abhängig ist die Welt von Technologie aus China

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf