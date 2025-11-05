„Adelsglanz“ für ein Leben am Soldatenfriedhof

„Ihren Sitz haben sie in Maidenhead in England. Die Anstellung ging durch, darum pflege ich täglich die Gräber“, meint der Kärntner. „Insgesamt 599 Soldaten liegen hier begraben, sie waren auch in der Besatzungszeit hier. Vier Gräber sind noch aus dem Ersten Weltkrieg. Die meisten sind Briten, aber auch Inder liegen hier begraben. Sogar aus Italien hat man sie hierher gebracht.“ Auf allen Grabsteinen ist groß das Regimentsabzeichen abgebildet, „rund 60 Regimente hat es gegeben.“