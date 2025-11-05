Sattes Gehaltsplus bei WKÖ: Erster Boykottaufruf

Es rumort in der Wirtschaftskammer nach der Ankündigung, die Gehälter um satte 4,2 Prozent zu erhöhen. In vielen Betrieben ist die Lage währenddessen sehr ernst. Der Industrielle Stephan Zöchling will nun die Kammerumlage nicht mehr bezahlen und ruft per Aussendung zu einem Boykott auf. Die WKÖ habe offenbar „zu viel Geld zur Verfügung“.