Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Umlagen aussetzen“

Sattes Gehaltsplus bei WKÖ: Erster Boykottaufruf

Wirtschaft
05.11.2025 09:15

Es rumort in der Wirtschaftskammer nach der Ankündigung, die Gehälter um satte 4,2 Prozent zu erhöhen. In vielen Betrieben ist die Lage währenddessen sehr ernst. Der Industrielle Stephan Zöchling will nun die Kammerumlage nicht mehr bezahlen und ruft per Aussendung zu einem Boykott auf. Die WKÖ habe offenbar „zu viel Geld zur Verfügung“.

0 Kommentare

„Selbst die Gewerkschaft der Metaller hat verstanden, dass es angesichts der Lage kein ‘Weiter wie bisher‘ geben kann – die WKO offenbar nicht“, so der Unternehmer, dessen oberösterreichischer Auspuffhersteller Remus jährlich über 200 Millionen Euro Umsatz macht.

„Wenn man sich in der Kammer eine solche Erhöhung leisten kann, dann hat man offensichtlich zu viel Geld zur Verfügung, aber Nullkommanull Sparbewusstsein.“ Viele Unternehmen stehen hingegen wegen Problemen bei der Wettbewerbsfähigkeit unter Druck.

Zitat Icon

Wenn man sich in der Kammer eine solche Erhöhung leisten kann, dann hat man offensichtlich zu viel Geld zur Verfügung.

Stephan Zöchling, Remus-Chef

Bild: Gerry Frank

Stephan Zöchling ist Industrieller, sein Betrieb macht über 200 Millionen Euro Umsatz jährlich.
Stephan Zöchling ist Industrieller, sein Betrieb macht über 200 Millionen Euro Umsatz jährlich.(Bild: Fotocredit © Gerry Frank Photography 2024)

Zöchling ruft zu Beitragsstopp auf
Der Industrielle ruft daher dazu auf, „die Kammerumlagen 1 und 2 für die kommenden Monate auszusetzen.“ Das werde auch sein Unternehmen tun. 100 Unternehmen sollen dem Beispiel folgen, so Zöchling. Die Kammer habe ihren Auftrag aus den Augen verloren und soll ihn nun spüren.

In Österreich gibt es eine verpflichtende Kammerumlage, die jedes Unternehmen zwangsweise zahlen muss, so finanziert sich die Wirtschaftskammer. Im internationalen Vergleich ist die Umlage sehr hoch.

Lesen Sie auch:
Die Wirtschaftskammer erhöht die Bezüge ihrer 5800 Angestellten um 4,2 Prozent über der ...
Vergleich zeigt:
Niemand gönnt sich höheres Lohnplus als Kammern
04.11.2025

Zöchling ist nicht der einzige, der kein Verständnis für die Erhöhung hat. In der Kammer und vor allem bei den Mitgliedsunternehmen rumort es. Die Spitze um Harald Mahrer steht unter Druck.

„Völlig falsches Zeichen“
Als Erklärung dient eine fixe Berechnungsformel, die sich an den KV-Abschlüssen des Vorjahres orientiert, in einigen Jahren lag der Abschluss auch unter den sonstigen Branchen.  Dennoch ist der Zeitpunkt ungünstig, Zöchling sieht ein „völlig falsches Zeichen“.

Porträt von Peter Stadlmüller
Peter Stadlmüller
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Wirtschaft
Signa-Chef an Benko:
„Möchte wissen, was da monatlich verbraten wird“
„Umlagen aussetzen“
Sattes Gehaltsplus bei WKÖ: Erster Boykottaufruf
Flughafen Innsbruck
„Gefährliche Schieflage durch AUA-Millionenrabatt“
Krone Plus Logo
Akkus, Chips, PV ...
So abhängig ist die Welt von Technologie aus China
Markt unter Druck
Erstmals seit Juni: Bitcoin fällt unter 100.000 $
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine