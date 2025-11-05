Vorteilswelt
CL-Treffer der Saison?

„Wie Messi“ – Sololauf-Tor lässt alle staunen!

Champions League
05.11.2025 10:48
Micky van de Ven sorgte mit seinem Traum-Solo für Begeisterung.
Micky van de Ven sorgte mit seinem Traum-Solo für Begeisterung.(Bild: EPA/NEIL HALL)

Was für ein Solo, was für ein Tor! Micky van de Ven ließ beim 4:0-Sieg von Tottenham Hotspur gegen den FC Kopenhagen alle staunen. „Es war, als hätte sich Lionel Messi in Micky van de Ven verwandelt“, schwärmte Spurs-Coach Thomas Frank über das Traumtor seines Innenverteidigers.

Der frühere Wolfsburger setzte tief in der eigenen Hälfte zum Sprint an, ließ mehrere Gegenspieler stehen und vollendete sein Solo kurz hinter der Strafraumgrenze mit einem platzierten Schuss ins Eck.

Ein Treffer in der Königsklasse, der definitiv in die Kategorie „Tor der Saison“ gehört.

Hier im Video: 

„Er kann weitermachen!“
„Es scheint, als hätte sich Lionel Messi in Micky van de Ven verwandelt, der von seinem eigenen Tor bis zum anderen Ende des Spielfelds sprintete, um ein Tor zu erzielen“, sagte Spurs-Coach Thomas Frank nach Abpfiff auf der Pressekonferenz. „Er ist unser bester Torschütze in allen Wettbewerben, er kann weitermachen!“

Spurs-Coach Thomas Frank
Spurs-Coach Thomas Frank(Bild: AP/Ian Walton)

In der Tat: Tore sind für Van de Ven tatsächlich nichts Neues. In seinen 66 Einsätzen für Tottenham erzielte er neun Treffer, davon sechs in den 16 Partien der Saison 2025/26 – und das als Innenverteidiger.

Auch im TV überschlug man sich vor Begeisterung. Experte und Ex-Bayern-Star Owen Hargreaves schwärmte: „Das ist eines der besten Tore, die du jemals gesehen haben wirst. Er läuft an den Spielern vorbei, als wären sie gar nicht da. Stark zu bleiben und dann abzuschließen, das ist unglaublich. Das Tor der Saison – Game Over.“

Van de Ven selbst blieb cool. „Ich begann zu dribbeln und wollte sehen, ob sie mich einholen würden, aber das taten sie nicht“, so der Niederländer bei „TNT Sports“. „Ich fühlte mich gut und hatte ein unglaubliches Gefühl beim Sprint, ich hatte das Gefühl, ich könnte weiterlaufen.“

Mit seinen sechs Treffern ist Van de Ven sogar Topscorer der Spurs und spätestens nach diesem Solo auch Englands neuer Fanliebling.

Porträt von krone Sport
krone Sport
