„Wie Messi“ – Sololauf-Tor lässt alle staunen!

Auch im TV überschlug man sich vor Begeisterung. Experte und Ex-Bayern-Star Owen Hargreaves schwärmte: „Das ist eines der besten Tore, die du jemals gesehen haben wirst. Er läuft an den Spielern vorbei, als wären sie gar nicht da. Stark zu bleiben und dann abzuschließen, das ist unglaublich. Das Tor der Saison – Game Over.“