Da ist nicht nur der Stadionsprecher „verrückt“

Nach den Pleiten gegen Lech Posen und Fiorentina muss Rapid am Donnerstag (21 Uhr) in der Ligaphase der Conference League erstmals anschreiben. Aber mit CS Universitatea Craiova kommt ein außergewöhnlicher Gegner nach Hütteldorf: Den rumänischen Klub gibt es zweimal, Ex-Trainer Napoli wurde zehnmal verpflichtet und auch der Stadionsprecher kann eskalieren...
„Für die Fans ist es geil, es geht immer rauf und runter, als Spieler wirst du verrückt. Es war typisch für Rumänien, hier gibt es keine normalen Top-Spiele“, grinst ÖFB-Legionär Franz Stolz. Die Genua-Leihgabe hat CS Universitatea Craiova, Rapids morgigen Gegner in der Conference League, am Sonntag quasi „getestet“ – Endstand 2:2, den Ausgleich aus einem Elfmeter in Minute 100 geschluckt. Mit Rapid, aber Rapid Bukarest. Die Grün-Weißen aus Wien warnt Torhüter Stolz daher vorm aktuellen Liga-Dritten: „Ich war von ihrer Qualität beeindruckt, wir hatten vor allem in der ersten Halbzeit oft echte Schwierigkeiten, sie haben eine klare Idee, wie sie spielen wollen, sind taktisch stark.“
