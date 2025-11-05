Polizeihund „Loki“ stellte Einbrecher in Graz

Der Verdächtige weigerte sich, seine Identität bekannt zu geben. Polizisten fanden jedoch heraus, dass es sich um einen bereits amtsbekannten 33-jährigen Grazer handelt. Der Mann wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert, da noch eine Freiheitsstrafe von mehreren Monaten wegen einschlägiger Delikte ausständig ist.