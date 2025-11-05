Polizeihund „Loki“ stellte Einbrecher in Graz

Dank des Polizeihundes „Loki“ konnte in der Nacht auf den 26. Oktober ein mutmaßlicher Einbrecher in Graz-Gries auf frischer Tat ertappt werden. Er hatte sich im Keller versteckt – Polizisten nahmen ihn fest.
In der Nacht auf den Nationalfeiertag wurde kurz nach 2.30 Uhr die Polizei zu einem Lokal in der Grazer Annenstraße gerufen. Ein vorerst unbekannter Täter hatte das Glasfenster eingeschlagen und wurde noch im Inneren vermutet. Aus diesem Grund wurde die Polizeidiensthunde-Staffel nachalarmiert.
Revierinspektor Christian S. schickte daraufhin seinen „Loki“ in den Einsatz. Der belgische Schäfer nahm umgehend eine Fährte auf. Im Keller eines angrenzenden Mehrparteienhauses stellte er kurz darauf einen Tatverdächtigen. Der Mann hatte sich in einer Nische zwischen den Kellerabteilen am Boden versteckt. Polizisten nahmen ihn fest.
Der Verdächtige weigerte sich, seine Identität bekannt zu geben. Polizisten fanden jedoch heraus, dass es sich um einen bereits amtsbekannten 33-jährigen Grazer handelt. Der Mann wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert, da noch eine Freiheitsstrafe von mehreren Monaten wegen einschlägiger Delikte ausständig ist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.