Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Neue Frauen-Power

„Sind lange im Schatten der Männer gestanden“

Vorarlberg
05.11.2025 06:30
Julia Grabher feierte zuletzt im brasilianischen Florianopolis ihren vierten Turniersieg des ...
Julia Grabher feierte zuletzt im brasilianischen Florianopolis ihren vierten Turniersieg des Jahres.(Bild: zVg)

Österreichs aktuelle beste Tennis-Dame Julia Grabher sprach mit der „Krone“ über ihren Umgang mit negativen Kommentaren, das Potenzial auf Hardcourt und was passieren müsste, damit sie kein Problem damit hat, nicht mehr die rot-weiß-rote Nummer eins zu sein.

0 Kommentare

„Momente, wie der Turniersieg in Florianopolis sind schon etwas ganz Besonderes“, sagt Julia Grabher und gesteht: „So etwas wieder zu erleben, war auch eine große Motivation in jener Zeit, als es nicht so gut gelaufen ist.“ Wie nach ihrer Operationen am Handgelenk im September 2023. Im Comeback-Jahr 2024 setzte es für die Dornbirnerin nicht weniger als acht Auftaktpleiten. In der Weltrangliste fiel die einstige Nummer 54 bis auf Position 1023 zurück.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 11°
Symbol heiter
Bludenz
1° / 13°
Symbol heiter
Dornbirn
2° / 12°
Symbol heiter
Feldkirch
-1° / 12°
Symbol heiter
Mehr Vorarlberg
Krone Plus Logo
Neue Frauen-Power
„Sind lange im Schatten der Männer gestanden“
Aus dem Gerichtssaal
Schwägerin bedroht: „Ich werde dein Haus anzünden“
Neue Geschäftsfelder
Altach feiert Rekordumsatz – Präsidium bestätigt
Prozess in Feldkirch
Geringere Haftstrafe für Wettlokal-Räuber
ÖSV-Youngster Olivier
„Natürlich will ich es in das Finale schaffen“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine