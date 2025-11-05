„Sind lange im Schatten der Männer gestanden“

„Momente, wie der Turniersieg in Florianopolis sind schon etwas ganz Besonderes“, sagt Julia Grabher und gesteht: „So etwas wieder zu erleben, war auch eine große Motivation in jener Zeit, als es nicht so gut gelaufen ist.“ Wie nach ihrer Operationen am Handgelenk im September 2023. Im Comeback-Jahr 2024 setzte es für die Dornbirnerin nicht weniger als acht Auftaktpleiten. In der Weltrangliste fiel die einstige Nummer 54 bis auf Position 1023 zurück.