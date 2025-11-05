Bub (3) nach Sturz reanimiert – „Zustand stabil“

Gute Nachrichten aus dem Klinikum Klagenfurt: Jener dreijährige Bub, der nach einem Sturz am Dienstag in Dölsach in Osttirol reanimiert und mit schweren Kopfverletzungen ins Landeskrankenhaus geflogen worden war, wird dort mittlerweile bei stabilem Gesundheitszustand stationär betreut.
Der Bub sei zur Beobachtung auf der Kinder-Intensivstation untergebracht, sagte eine Kliniksprecherin am Mittwoch. Der Dreijährige war von einer Mauer in der Nähe des elterlichen Wohnhauses gestürzt und musste später reanimiert werden.
Unglück beim Sammeln von Nüssen
Der Bub war Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr von einer rund 75 Zentimeter hohen Mauer gestürzt. Die 36-jährige Mutter, eine in Dölsach wohnhafte Deutsche, hatte mit ihrem Kind Nüsse gesammelt. Als sie eine Nuss vom Boden aufhob, schaute sie wieder zu ihrem Sohn und sah, dass dieser offensichtlich von der Mauer gestürzt war.
Daheim dann der Schock – Reanimation!
Sie brachte den Buben zunächst nach Hause und legte ihn, da es ihm scheinbar gut ging und er ansprechbar war, hin. Kurze Zeit später bemerkte sie aber, dass etwas nicht stimmte und setzte einen Notruf ab.
Ein Notarztteam musste den Dreijährigen daraufhin kurzfristig reanimieren, im Anschluss wurde er mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 7 ins Klinikum nach Klagenfurt geflogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.