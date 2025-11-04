Was Ihre Unterschrift über Ihre Psyche verrät

Donald Trumps Unterschrift zählt zweifelsohne zu den markantesten ihrer Art und zieht schon allein deshalb seit Jahren die Aufmerksamkeit auf sich. Der US-Präsident hält sie nicht nur stolz bei jeder Gelegenheit in die Kamera, sondern scheint auch darüber hinaus ein „inniges“ Verhältnis zu ihr zu haben: „Ich liebe meine Unterschrift, wirklich“, sagte er erst Ende September in einer Rede vor US-Militärs. „Jeder liebt meine Unterschrift.“