Was Ihre Unterschrift über Ihre Psyche verrät

Zeige mir deine Unterschrift und ich sage dir, wer du bist: Wie wir unterschreiben, verrät viel über unsere Selbstwahrnehmung und Psyche. Größere Unterschriften zeugen zwar nicht gerade von menschlicher Größe, bringen jedoch einen anderen Vorteil mit sich.
Donald Trumps Unterschrift zählt zweifelsohne zu den markantesten ihrer Art und zieht schon allein deshalb seit Jahren die Aufmerksamkeit auf sich. Der US-Präsident hält sie nicht nur stolz bei jeder Gelegenheit in die Kamera, sondern scheint auch darüber hinaus ein „inniges“ Verhältnis zu ihr zu haben: „Ich liebe meine Unterschrift, wirklich“, sagte er erst Ende September in einer Rede vor US-Militärs. „Jeder liebt meine Unterschrift.“
Seine Signatur ist aber auch deshalb von großem Interesse, weil sie viel, insbesondere hinsichtlich ihrer Größe, über seine Psyche verrät.
