Wiener Schiedsgericht entschied anhand der Scharia

Islamische Rechtsvorschriften können „in einer Schiedsvereinbarung wirksam vereinbart werden“, wenn es um Vermögen geht. Das hat das Landesgericht Wien kürzlich entschieden. Ein verurteilter Mann zweifelte das an, wurde aber abgewiesen.
Er argumentierte, dass die Rechtsanwendung der Scharia willkürlich sei und von Gelehrten unterschiedlich ausgelegt werde. Zudem verstoße die Berufung darauf gegen Grundwerte des österreichischen Rechts. Das Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen sah das anders. Ob oder welche islamischen Rechtsregeln hier angewandt wurden, habe man nicht zu überprüfen, hieß es. Das Ergebnis des Schiedsgerichts widerspreche den österreichischen Grundwerten nicht, nur darauf komme es an.
Der Hintergrund ist, dass zwei Männer vereinbart hatten, dass das Schiedsgericht im Fall von vertraglichen Streitigkeiten anhand der islamischen Rechtsvorschriften entscheide. Worüber die beiden stritten, war zunächst nicht bekannt. Einer von ihnen wurde zur Zahlung von 320.000 Euro verurteilt.
Jarosch: „Nicht allgemein anwendbar“
Strafrechtler Gerhard Jarosch ordnete den Fall auf der Plattform X ein. Die Scharia sei „nicht allgemein in Österreich anwendbar, sondern nur, wenn zwei Streitparteien sich das einbilden“. In diesem Fall hätte genauso ein Recht aus einem anderen Land vereinbart werden können. Im Strafrecht gelte hingegen immer österreichisches Recht.
Hier sehen Sie die Einordnung von Strafrechtler Jarosch:
Justizministerium erarbeitete Vorschläge
Dieses Urteil sorgt nun für viel Kritik. Das Justizministerium erarbeitet bis zum Jahresende Vorschläge, damit die Regeln der Scharia künftig nicht zum Beispiel im Bereich des Standesamts angewandt werden können. „Die Scharia hat mit Österreich und den Grundsätzen unserer Verfassung nichts am Hut und das soll auch so bleiben (...)“, sagte Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP).
„Wenn nun auch österreichische Gerichte fortan Schiedssprüche auf Basis der Scharia anerkennen, unterwerfen sie sich dem Willen fanatischer Islamisten“, sagte FPÖ-Verfassungssprecher Michael Schilchegger. Er kündigte einen Gesetzesantrag an, um die Anerkennung und Anwendung der Scharia durch österreichische Behörden und Gerichte unmöglich zu machen.
Türkische Kulturgemeinde gegen Entscheidung
Auch von der Türkischen Kulturgemeinde in Österreich (TKG) kommt Kritik. „Als Muslime in der EU beziehungsweise in unserem neuen Heimatland Österreich müssen wir die Verfassung und Gesetze nicht nur respektieren, sondern bei einer solchen Vereinbarung in der Höhe von 320.000 Euro lieber einen Anwalt und Notar hinzuziehen“, heißt es in einer Aussendung. Es handle sich auch um ein Umgehen der Steuerabgabe und des Finanzministeriums.
