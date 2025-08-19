Wiener Schiedsgericht entschied anhand der Scharia

Türkische Kulturgemeinde gegen Entscheidung

Auch von der Türkischen Kulturgemeinde in Österreich (TKG) kommt Kritik. „Als Muslime in der EU beziehungsweise in unserem neuen Heimatland Österreich müssen wir die Verfassung und Gesetze nicht nur respektieren, sondern bei einer solchen Vereinbarung in der Höhe von 320.000 Euro lieber einen Anwalt und Notar hinzuziehen“, heißt es in einer Aussendung. Es handle sich auch um ein Umgehen der Steuerabgabe und des Finanzministeriums.