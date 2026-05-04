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Wie viel sind Sie bereit, für Tickets auszugeben?

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04.05.2026 14:00
Wahre Fans zahlen nicht nur bereitwillig die Tickets, sondern nehmen auch die Unkosten für ...
Wahre Fans zahlen nicht nur bereitwillig die Tickets, sondern nehmen auch die Unkosten für Anreise und ggf. Unterkunft in Kauf.(Bild: APA/HERBERT NEUBAUER)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

Ob WM-Spiele in Übersee, Bundesliga-Spiele oder auch Festivals und Konzerte: Die Ticketpreise können ganz schön in Höhe gehen. Doch wo liegt hier Ihre Schmerzgrenze? Wie viel würden Sie für ein Ticket für Ihr bevorzugtes Event ausgeben? Teilen Sie Ihre Meinung dazu in den Kommentaren!

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Die „Krone“ hat errechnet, wie viel es kosten würde, sämtliche Gruppenspiele der diesjährigen WM zu besuchen: Über 5.072 Euro würden mindestens anfallen für Tickets, Anreise, Unterkunft und Verpflegung – bei sehr sparsamem Verhalten.

Auch für Musikliebhaber kann der Besuch von Konzerten und Festivals teuer werden. Die teuersten Tickets für das Finale des ESC 2026 belaufen sich auf rund 360 Euro. Die Preise für Hotelzimmer sind im Zeitraum des ESCs bereits deutlich angestiegen.

Ihre Meinung ist gefragt!
Was ist das kostenintensivste Event, das Sie jemals besucht haben oder besuchen werden? Für welche Events geben Sie allgemein bereitwilliger Geld aus? Halten Sie die Preisgestaltung der unterschiedlichen Veranstaltungen für gerechtfertigt? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!

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