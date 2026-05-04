Wie viel sind Sie bereit, für Tickets auszugeben?

Ihre Meinung ist gefragt!

Was ist das kostenintensivste Event, das Sie jemals besucht haben oder besuchen werden? Für welche Events geben Sie allgemein bereitwilliger Geld aus? Halten Sie die Preisgestaltung der unterschiedlichen Veranstaltungen für gerechtfertigt? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!