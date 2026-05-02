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Frage des Tages

US-Truppenabzug: Schwächt das Europa?

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02.05.2026 11:44
Rund 5.000 der in Deutschland stationierten Truppen will die US-Regierung in den kommenden zwölf ...
Rund 5.000 der in Deutschland stationierten Truppen will die US-Regierung in den kommenden zwölf Monaten abziehen.(Bild: AFP/RALF HIRSCHBERGER)
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

Nach einem verbalen Schlagabtausch mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz plant die US-Regierung, rund 5.000 ihrer aktuell in Deutschland stationierten Truppen abzuziehen. Unsere Frage des Tages vom 2. Mai lautet: „USA ziehen Truppen aus Deutschland ab: Schwächt das Europa?“

0 Kommentare

Wie bewerten Sie die Entscheidung der US-Regierung? Denken Sie, dass die Entscheidung den Zusammenhalt unter den NATO-Bündnispartnern schwächen könnte? Würde ein weitreichender Rückzug der US-Truppen Europa schwächen, oder könnte er langfristig sogar zu einem stärkeren Europa führen?


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