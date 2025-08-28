Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Knappe Antworten

Fünf Strategien: So bringen Sie Ihr Kind zum Reden

Leben
28.08.2025 16:39
Verschlossene Kinder können sowohl Eltern als auch Lehrer vor Herausforderungen stellen.
Verschlossene Kinder können sowohl Eltern als auch Lehrer vor Herausforderungen stellen.(Bild: Prostock-studio - stock.adobe.com)

„Wie war die Schule heute?“ – „Gut.“ „Was hast du gelernt?“ – „Nichts“. Diskussionen wie diese ereignen sich tagtäglich in vielen Haushalten. Sollte auch Ihr Kind zur einsilbigen, wortkargen Sorte gehören, verraten wir Ihnen fünf Strategien, wie Sie zu ihm durchdringen und ein echtes Gespräch anregen können.

0 Kommentare

Verschlossene Kinder können sowohl Eltern als auch Lehrer vor Herausforderungen stellen. Auf Fragen reagieren sie in der Regel mit verständnislosen Blicken und Schweigen. Antworten lassen lange auf sich warten und fallen dann zumeist knapp und vage aus. Nicht selten verweigern verschlossene Kinder in der Schule sogar ganz die Teilnahme am Unterricht – sei es aus Angst vor öffentlichem Reden oder davor, etwas Falsches zu sagen. Doch das kann langfristige Konsequenzen haben.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Sebastian Räuchle
Sebastian Räuchle
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Einfach stark
Mit diesen Übungen stärken wir unser Immunsystem
Folge von Donnerstag
Philipp zeigt die besten Büro-Übungen
Bruce Darnell im krone.tv-Talk 
Meine Stil-Ikone...?
Ehrlich und charmant: Bruce Darnell im Wordrap
Reality-Paar im Talk
Partner wird beleidigt: Tara rechnet mit Hatern ab
„The Roses“-Interview
Kate McKinnon & Co: Beste Freunde am Set
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
182.013 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
92.797 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Society International
Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama
92.554 mal gelesen
Helene Fischer darf sich über die Geburt eines zweiten Kindes freuen.
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1911 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1878 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1858 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Mehr Leben
Krone Plus Logo
Knappe Antworten
Fünf Strategien: So bringen Sie Ihr Kind zum Reden
Förderungen und Co.
Auskunftsstelle für Hilfesuchende jeden Alters
Folge von Donnerstag
Philipp zeigt die besten Büro-Übungen
Nagellacke und Co
Konsumentenschutz warnt vor Kosmetik für Kinder
Folge von Dienstag
Ob in Trainingshose oder Pyjama: Hauptsache turnen

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf