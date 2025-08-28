Fünf Strategien: So bringen Sie Ihr Kind zum Reden

Verschlossene Kinder können sowohl Eltern als auch Lehrer vor Herausforderungen stellen. Auf Fragen reagieren sie in der Regel mit verständnislosen Blicken und Schweigen. Antworten lassen lange auf sich warten und fallen dann zumeist knapp und vage aus. Nicht selten verweigern verschlossene Kinder in der Schule sogar ganz die Teilnahme am Unterricht – sei es aus Angst vor öffentlichem Reden oder davor, etwas Falsches zu sagen. Doch das kann langfristige Konsequenzen haben.