Darum sorgt neuer Radweg in Salzburg für Wirbel

Dankl wiegelt die Aufregung ab. „Es gab keine Weisung. Das Stadtrecht sah früher einen Amtsbericht für nachteilige Änderungen vor. Das ist jedoch geändert worden“, so der Stadtvize. Als passionierter Radfahrer ist er selbst mit dem neuen Radweg und mit der Haltestelle zufrieden. „Ältere und Familien können in diesem Bereich jetzt sicherer unterwegs sein. Einen geringen Nachteil von wenigen Sekunden für Auto und Bus nehmen wir da gerne in Kauf.“