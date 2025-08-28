Champions League: Auslosung ab 18 Uhr LIVE

Digitales Ziehungssystem

Es kommt wieder ein digitales Ziehungssystem zum Einsatz. Auf der Bühne werden keine Kugeln verwendet. Der Losknopf wird zu Beginn der Auslosung einmal gedrückt, wodurch die zufällige Auswahl der Gegner aktiviert wird, einschließlich der Entscheidung, wer zu Hause und wer auswärts spielt.