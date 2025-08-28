Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Das sind die Lostöpfe

Champions League: Auslosung ab 18 Uhr LIVE

Champions League
28.08.2025 05:00
Wer holt die begehrte Champions-League-Trophäe?
Wer holt die begehrte Champions-League-Trophäe?(Bild: AFP/AFP or licensors)

Heute geht in Monaco die Auslosung der Champions-League-Ligaphase über die Bühne. Um 18 geht’s los, wir berichten live (Ticker unten).

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

29 Teams qualifizierten sich direkt für die Ligaphase, sieben weitere Teams schafften den Sprung über die Qualifikation. In dieser scheiterten Sturm Graz und Red Bull Salzburg – somit geht die Auslosung ohne rot-weiß-roten Vertreter über die Bühne.

Hier die Lostöpfe im Überblick:
Topf 1
Paris (FRA)
Real Madrid (ESP)
Man City (ENG)
Bayern München (GER)
Liverpool (ENG)
Inter (ITA)
Chelsea (ENG)
Borussia Dortmund (GER)
Barcelona (ESP)

Topf 2
Arsenal (ENG)
Leverkusen (GER)
Atleti (ESP)
Benfica (POR)
Atalanta (ITA)
Villarreal (ESP)
Juventus (ITA)
Frankfurt (GER)
Club Brugge (BEL)

Topf 3
Tottenham (ENG)
PSV Eindhoven (NED)
Ajax (NED)
Napoli (ITA)
Sporting CP (POR)
Olympiacos (GRE)
Slavia Praha (CZE)
Bodø/Glimt (NOR)
Marseille (FRA)

Topf 4
Kopenhagen (DEN)
Monaco (FRA)
Galatasaray (TUR)
Union SG (BEL)
Qarabağ (AZE)
Athletic Club (ESP)
Newcastle (ENG)
Pafos (CYP)
Kairat Almaty (KAZ)

Digitales Ziehungssystem
Es kommt wieder ein digitales Ziehungssystem zum Einsatz. Auf der Bühne werden keine Kugeln verwendet. Der Losknopf wird zu Beginn der Auslosung einmal gedrückt, wodurch die zufällige Auswahl der Gegner aktiviert wird, einschließlich der Entscheidung, wer zu Hause und wer auswärts spielt.

In der Ligaphase gibt es acht Spieltage, anschließend folgt die K.-o.-Phase. Das Finale findet übrigens am 30. Mai 2026 in Budapest statt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
154.144 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Niederösterreich
Videos zeigen „Emil“ durch Donau schwimmen
93.936 mal gelesen
lch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.
Society International
Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama
91.887 mal gelesen
Helene Fischer darf sich über die Geburt eines zweiten Kindes freuen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1822 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1678 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Salzburg
Vergleich: Lebensmittel bis zu 117 Prozent teurer!
1218 mal kommentiert
Eine AK-Erhebung hat ergeben, dass Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs in Bayern netto ...
Mehr Champions League
Das sind die Lostöpfe
Champions League: Auslosung ab 18 Uhr LIVE
Nach K. o. in der CL
Chaos in den Katakomben, Gegenwind für Arnautovic
Große Namen draußen
Champions League: Favorit erlebt „Horror-Nacht“
CL verpasst, aber ...
Sturm: „Wichtiger Sieg“ und „gutes Trostpflaster“
Stimmen zum Spiel
Jürgen Säumel: „Wir haben Charakter gezeigt“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf