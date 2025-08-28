Ein „Kitzbüheler“ sorgt bei den US Open für Furore

Der Schweizer Jerome Kym steht nach überstandener Qualifikation in der dritten Runde der US Open, ist damit der einzige „Vertreter Österreichs“ im Bewerb: Der 22-Jährige ist Mitglied beim TC Kitzbühel, wohnt seit einigen Jahren in der Gamsstadt und wird von einem heimischen Ex-Davis-Cup-Spieler trainiert.
Drei Siege in der Qualifikation brachten Jerome Kym erstmals in seiner noch jungen Karriere in das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. Bei dem der 22-jährige Schweizer für Furore sorgt: Nach einem Fünfsatz-Erfolg über 4:19 Stunden Spielzeit gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima steht Kym bereits in der dritten Runde. „Ein unbeschreibliches Gefühl, ich freue mich sehr“, meint der Mann aus Rheinfelden, der in seiner noch jungen Karriere immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden war.
