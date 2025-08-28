LIVE ab 18.40 Uhr: Sinner muss gegen Popyrin ran!

In seinem ersten Spiel bei den US-Open 2025 hatte Sinner jedenfalls keine Schwächen gezeigt, den Tschechen Vít Kopřiva locker mit 6:1, 6:1 und 6:2 eliminiert. Popyrin hatte zwar ebenfalls nur drei Sätze fürs Weiterkommen benötigt, sein Sieg fiel mit 6:3, 6:4 und 7:6 gegen den Finnen Emil Ruusuvuori aber doch etwas weniger locker aus.