LIVE ab 18.40 Uhr: Sinner muss gegen Popyrin ran!

Zweite Runde bei den US-Open 2025: Jannik Sinner, die Nummer 1 in der Weltrangliste, muss heute im Arthur Ashe-Stadion gegen den Australier Alex Popyrin ran! Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Wenn Sinner und Popyrin aufeinandertreffen, ergibt sich für den inzwischen seit Jahren von Sieg zu Sieg eilenden Südtiroler das Kuriosum, dass er gegen den Australier eine negative Bilanz hat.
Negative Bilanz
Im bisher einzigen Duell der beiden gewann die damalige Nummer 76 der Tennis-Welt im Jahr 2021 auf Madrider Masters-Sand mit 7:6 und 6:2 gegen die damalige Nummer 18. Ob es auch heute in New York für eine Überraschung durch den Außenseiter reicht?
In seinem ersten Spiel bei den US-Open 2025 hatte Sinner jedenfalls keine Schwächen gezeigt, den Tschechen Vít Kopřiva locker mit 6:1, 6:1 und 6:2 eliminiert. Popyrin hatte zwar ebenfalls nur drei Sätze fürs Weiterkommen benötigt, sein Sieg fiel mit 6:3, 6:4 und 7:6 gegen den Finnen Emil Ruusuvuori aber doch etwas weniger locker aus.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.