Erst zwei Wochen Gefängnis – jetzt ab nach Chile

Einen etwas anderen Sommer hat ÖSV-Speedlady Magdalena Egger hinter sich. Umso größer ist die Freude bei der 24-Jährigen, dass es am Mittwoch endlich nach Südamerika geht, wo sie mit ihren rot-weiß-roten Teamkolleginnen bis 3. Oktober ihr Zelte aufschlägt. Was sie über ihren neuen „Job“ denkt, warum ihr die drohende Quali keine Angst macht und was ihr zu den Olympischen Spielen in Cortina einfällt, hat sie vor dem Abflug der „Krone“ verraten.