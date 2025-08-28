Erst zwei Wochen Gefängnis – jetzt ab nach Chile

Einen etwas anderen Sommer hat ÖSV-Speedlady Magdalena Egger hinter sich. Umso größer ist die Freude bei der 24-Jährigen, dass es am Mittwoch endlich nach Südamerika geht, wo sie mit ihren rot-weiß-roten Teamkolleginnen bis 3. Oktober ihr Zelte aufschlägt. Was sie über ihren neuen „Job“ denkt, warum ihr die drohende Quali keine Angst macht und was ihr zu den Olympischen Spielen in Cortina einfällt, hat sie vor dem Abflug der „Krone“ verraten.
„Der Sommer war aufregend“, strahlt ÖSV-Speedhoffnung Magdalena Egger, für die es am 3. September mit den Teamkolleginnen ins Trainingslager nach Chile geht. Ein Highlight: der Startschuss ihrer Ausbildung zur Justizwachebeamtin. „Nach vier Wochen in der Schule, durfte ich ein zweiwöchiges Praktikum in der Justizanstalt Feldkirch absolvieren. Da konnte ich in alle Bereich des Jobs reinschnuppern, was mir sehr getaugt hat. Ich denke, das ist ein Job, der ein bisschen unter dem Radar schwirrt, aber vielen Leuten taugen könnte.“
