Auto in Haltestelle: „Oida, da hast Glück gehabt“

Und so kam es zu dem Beinahe-Unglück

Im Polizei-Bericht liest sich das so: Ein Rumäne (34) fuhr um 10.50 Uhr mit einem Klein-Lkw in Wels auf der Gärtnerstraße in westliche Richtung. Beim Befahren der Fahrbahnschwelle, welche sich im Bereich der Kreuzung mit der Stefan-Fadinger-Straße befindet, löste sich der vom Kfz gezogene Anhänger, welcher mit einem Pkw und einem Anhänger beladen war, von der Anhängerkupplung. In Ermangelung des Vorhandenseins einer Sicherungskette rollte der Anhänger ungebremst 43 Meter in westliche Richtung und kollidierte mit der Bushaltestelle auf Höhe Gärtnerstraße Nr.7, wo er schließlich zum Stillstand kam.