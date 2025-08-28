Auto in Haltestelle: „Oida, da hast Glück gehabt“

„Oh heilig, was ist denn jetzt los?“, dachte sich Christian Bimminger (49), als Donnerstagmittag plötzlich ein Anhänger auf ihn zuraste. Der Lieferwagen krachte in die Bushaltestelle, an der Bimminger wartete. Mit einem Sprung konnte sich der Welser gerade noch retten ...
Der Welser Christian Bimminger hatte auf einer städtischen Bushaltestelle gewartet, als er ein „komisches Geräusch“ wahrnahm. Dann sei alles ganz schnell gegangen: „Ich habe einen weißen Lieferwagen kommen sehen. Der zog einen Anhänger, auf dem ein Auto und ein weiterer Anhänger aufgeladen waren. Der Anhänger hatte sich aber vom Lieferwagen gelöst, kam direkt auf mich zugeschlittert“, schildert er die dramatischen Sekunden.
„Oida, jetzt hast du ein Glück gehabt’“
Er konnte sich gerade noch mit einem Sprung zur Seite retten, „dann sind schon die Scherben geflogen“. Der Anhänger krachte in die Bushaltestelle, eine Wartende erlitt Schnittverletzungen, eine andere wohl einen Schock. Bimminger kam mit dem Schrecken davon, fuhr mit einem Taxi heim. „Ich habe mir nur gedacht: ,Oida, jetzt hast du ein Glück gehabt’“, so der 49-Jährige.
Und so kam es zu dem Beinahe-Unglück
Im Polizei-Bericht liest sich das so: Ein Rumäne (34) fuhr um 10.50 Uhr mit einem Klein-Lkw in Wels auf der Gärtnerstraße in westliche Richtung. Beim Befahren der Fahrbahnschwelle, welche sich im Bereich der Kreuzung mit der Stefan-Fadinger-Straße befindet, löste sich der vom Kfz gezogene Anhänger, welcher mit einem Pkw und einem Anhänger beladen war, von der Anhängerkupplung. In Ermangelung des Vorhandenseins einer Sicherungskette rollte der Anhänger ungebremst 43 Meter in westliche Richtung und kollidierte mit der Bushaltestelle auf Höhe Gärtnerstraße Nr.7, wo er schließlich zum Stillstand kam.
Drei Personen in der Haltestelle
Zur Unfallzeit befanden sich insgesamt drei Personen in der Bushaltestelle.
Eine 84-jährige Welserin wurde leicht, eine 50-jährige Ungarin aus Wels schwer verletzt. Bei dem Zusammenstoß mit der Bushaltstelle wurden das Wartehaus, der Anhänger sowie der darauf befindliche Pkw beschädigt.
Der Anhänger wurde abtransportiert, da aufgrund der fehlenden Sicherungskette sowie aufgrund der abgerissenen Elektronik die Weiterfahrt untersagt wurde.
