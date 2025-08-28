Seminar samt Luxus-Dinner auf Steuerzahler-Kosten

Blanquette de fruits de mere & Coq au Vin

Ebenfalls eingereicht wurde ein Bewirtungsbeleg in Höhe von 180 Euro. Wie sauer dem gemeinen Fußvolk im Landhaus nicht nur das Medientraining, sondern auch das Abendessen im angesagten Wiener Restaurant „Chez Bernard“ aufstößt, zeigt die Tatsache, dass vor einiger Zeit eine Kopie des Bewirtungsbelegs bei der „Wirtschaftspresseagentur“ landete. Neben dem Gedeck für vier Personen um 18,80 Euro fanden sich auf der Rechnung auch die Hauptspeisen Blanquette de fruits de mere (Meeresfrüchte) für 33 Euro, ein Wienerschnitzel um 29 Euro und ein Coq au Vin (Hühnchen in Rotweinsauce) um 25 Euro. Großzügig gewährte der Landesamtsdirektor noch 12,70 Euro Trinkgeld – beglichen wurde dies aber nicht von ihm selbst, sondern abermals vom Steuerzahler.