Sechs Zünglein an der Waage der Weltpolitik

Die Weltordnung wankt. Russland, China, Iran und Nordkorea formieren sich zur „Achse des Umbruchs“, entschlossen, die westlich dominierte Architektur zu erschüttern. In den USA wiederum wächst die Skepsis gegenüber alten Bündnissen, Europa wirkt zerstritten. Doch die Entscheidung über die künftige Ordnung fällt nicht nur in Washington, Moskau oder Peking – sondern in sechs Ländern, die man „globale Swing States“ nennt.