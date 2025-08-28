Philipp zeigt die besten Büro-Übungen

Starte fit in den Tag – egal, ob im Sitzen oder Stehen! Bei „Philipp bewegt“ zeigt Philipp einfache Übungen, die Ihre Muskeln aktivieren, die Nerven stimulieren und die Beweglichkeit fördern. Vom Klatschen der Hände bis zu sanften Kopf- und Armbewegungen – mach mit und spür sofort, wie gut es tut!