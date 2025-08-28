Detroits Play-off-Fluch soll besiegt werden

Sommer, Sonne und türkisblaues Wasser! Eishockey-Star Marco Kasper lässt es sich noch einige Tage daheim in Klagenfurt am Wörthersee gut gehen. Ehe es Mitte September wieder zu seinem NHL-Klub Detroit Red Wings nach Nordamerika geht. Doch Sommerzeit heißt für einen Spieler aus der besten Liga der Welt nicht, dass er den ganzen Tag im Liegestuhl verbringt. „Klar nehme ich mir auch Auszeiten – aber ich trainiere doch mehrere Stunden täglich. Vor allem als junger Spieler muss das fast sein – ich will mich körperlich verbessern“, meint der 21-Jährige, dessen Pläne natürlich mit Detroit abgestimmt werden.