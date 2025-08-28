LIVE ab 18 Uhr: WAC trifft auf Omonia Nikosia!

Aufstieg bringt Millionen

Die aufgesparten Kräfte sollen nun in der Hitze von Nikosia helfen. Durch die Niederlage der Zyprioten im Hinspiel sind die Gastgeber zur Aufholjagd gezwungen. Der WAC, dem ein Remis reichen würde, sollte dadurch immer wieder seine Stärken im Umschaltspiel ausspielen können. Grundsätzlich erwartet Kühbauer gegen den 21-fachen Landesmeister eine ähnliche Partie wie vergangene Woche in Klagenfurt. Da hatte Omonia, das vom norwegischen Ex-Manchester-United-Spieler Henning Berg trainiert wird, auf Augenhöhe agiert. Der Sieg der Kärntner resultierte aus einem „Lucky Punch“ von Dejan Zukic kurz vor Schluss.