Italien zieht Zügel bei seinen Schülern straff an

Künftig bis zu fünf Jahre Haft möglich

Außerdem werden Strafen für volljährige Schüler verschärft, die Lehrkräfte oder Schulleitungen körperlich angreifen und ihnen dabei Verletzungen zufügen. Statt der bisherigen Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu drei Jahren droht nun eine Haftstrafe von zwei bis fünf Jahren. Bei Suspendierungen vom Unterricht von mehr als zwei Tagen – etwa bei schwerwiegendem oder wiederholtem Fehlverhalten – sollen die Schüler gemeinnützige Arbeit leisten.