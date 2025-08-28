„Das Grazer Derby ist einfach Wöltkulturerbe“

LIVE: Sinner muss gegen Popyrin ran!
US-Open-TICKER
Sturm-Fan Paul Pizzera über die Bedeutung des Grazer Fußballklassikers und wie das Schicksal dazu führte, dass er ein echter „Schwoaza“ wurde.
Rot gegen Schwarz, GAK gegen Sturm. Wenn am Samstag die beiden Fußball-Erzrivalen beim 202. großen steirischen Derby aufeinandertreffen, wird wieder eine imaginäre Grenze durch die Landeshauptstadt gezogen. Außenstehende mögen es vielleicht nur „Fußball“ oder gar „Spiel“ nennen, für Anhänger der beiden Traditionsklubs wird es in diesen 90 Minuten immer um alles gehen: um die fußballerische Vormachtstellung in der Steiermark und um das eigentlich nicht zu beschreibende Gefühl, am Montag darauf als Derbysieger in die Arbeit zu kommen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.