Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alarm bei Geheimdienst

Drohungen aus Iran: Cobra schützt jetzt Atomchef

Österreich
28.08.2025 19:30

Heikler Auftrag an die Beamten des Sondereinsatzkommandos der Polizei: Wegen Todesdrohungen aus dem Iran gegen den Chef der Internationalen Atombehörde mit Sitz in Wien wachen Personenschützer rund um die Uhr über Top-Diplomat Rafael Grossi. Er soll ein „Spion Israels“ sein.

0 Kommentare

Nach dem koordinierten Angriff von Israel und den USA auf iranische Nuklearanlagen, um den Bau einer Atombombe zu verhindern, herrscht seit dem Sommer auch zwischen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) und den Mullahs Eiszeit. Das geht sogar so weit, dass deren Chef am Sitz der Vereinten Nationen neben der Donau in Wien, Rafael Grossi, unverblümte Todesdrohungen aus Teheran bekommt.

Generaldirektor für den Iran ein „Israel-Spion“
Regimefreundliche Medien bezichtigen ihn, ein Spion Israels zu sein, fordern die Festnahme und sogar die Hinrichtung des argentinischen Top-Diplomaten. Dieser offene Ruf nach Gewalt kann eigentlich nicht ohne die Zustimmung des obersten Religionsführers Ali Chamenei erfolgen.

Religionsführer Ali Chamenei hält den Top-Diplomaten für einen „Israel-Spion“ – dieser bekommt ...
Religionsführer Ali Chamenei hält den Top-Diplomaten für einen „Israel-Spion“ – dieser bekommt in der Bundeshauptstadt seither Cobra-Schutz rund um die Uhr.(Bild: EPA/IRANIAN SUPREME LEADER OFFICE / HANDOUT)
Die Internationale Atomenergie-Behörde (IAEA) ist eine UN-Organisation mit Hauptsitz in der ...
Die Internationale Atomenergie-Behörde (IAEA) ist eine UN-Organisation mit Hauptsitz in der Wiener UNO-City.(Bild: AP/Michael Gruber)
Rafael Grossi, Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, ist ins Visier der Mullahs geraten. ...
Rafael Grossi, Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, ist ins Visier der Mullahs geraten. Insidern zufolge bekommt er Todesdrohungen und steht unter Personenschutz.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) sieht die Todesdrohungen jedenfalls als dermaßen ernst an, dass der permanente Schutz des IAEA-Generaldirektors dringend empfohlen wurde. Sonst genießen den nur Spitzenpolitiker wie Bundespräsident, Bundeskanzler und wenige andere Personen im öffentlichen Rampenlicht.

Den heiklen Überwachungsauftrag rund um die Uhr haben speziell trainierte Personenschützer der österreichischen Elite-Polizeieinheit Cobra übernommen. „Wir können bestätigen, dass Österreich eine Cobra-Einheit bereitgestellt hat, aber wir können nicht bestätigen, woher die konkrete Bedrohung kam“, sagte IAEA-Sprecher Fredrik Dahl dazu auf „Krone“-Anfrage.

Lesen Sie auch:
Schon lange muss sich der Iran harte Kritik an seinem Atomprogramm gefallen lassen, nun dürften ...
Harte Isolation droht
Europa zieht Notbremse: Iran-Sanktionen im Anflug
28.08.2025
Kriegseintritt der USA
Trump: Irans Atomanlagen vollkommen zerstört
22.06.2025

Atom-Inspektoren nach Angriff wieder zurück
Unbeeindruckt von dem Sicherheitsalarm um seine Person arbeitet Grossi unterdessen von Wiens aus wieder an der Aufnahme von Kontrollen im Iran. Zuvor hatte Präsident Massud Peseschkian seine Inspektoren per Gesetz „ausgesperrt“. „Wir stehen kurz vor dem Neustart“, zeigt sich der IAEA-Chef mehr als zwei Monate nach dem Bombenhagel auf die Atomanlagen zuversichtlich.

Zugleich bestätigte der 64-jährige Argentinier, dass nicht alle der zahlreichen über das Mullah-Land verteilten nuklearen Forschungsstätten und Meiler von den israelischen- und US-Raketen getroffen wurden. Das IAEA-Prüfteam darf derzeit aber ohnehin nur einen Blick auf die unbeschädigten Anlagen werfen und nicht auf die mutmaßlich zerstörten unterirdischen Uran-Anreicherungsstätten Natans und Fordo.

Porträt von Christoph Budin
Christoph Budin
Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
188.752 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
99.649 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Society International
Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama
92.707 mal gelesen
Helene Fischer darf sich über die Geburt eines zweiten Kindes freuen.
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1929 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1879 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1871 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Mehr Österreich
Alarm bei Geheimdienst
Drohungen aus Iran: Cobra schützt jetzt Atomchef
Beamte gönnten sich‘s
Seminar samt Luxus-Dinner auf Steuerzahler-Kosten
Sprung rettet Leben
Auto in Haltestelle: „Oida, da hast Glück gehabt“
Schon Bau umstritten
Darum sorgt neuer Radweg in Salzburg für Wirbel
Krone Plus Logo
Einsatzrekord
Bergdramen in Tirol: Statistik zeigt Unerwartetes
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf