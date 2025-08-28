Drohungen aus Iran: Cobra schützt jetzt Atomchef

Atom-Inspektoren nach Angriff wieder zurück

Unbeeindruckt von dem Sicherheitsalarm um seine Person arbeitet Grossi unterdessen von Wiens aus wieder an der Aufnahme von Kontrollen im Iran. Zuvor hatte Präsident Massud Peseschkian seine Inspektoren per Gesetz „ausgesperrt“. „Wir stehen kurz vor dem Neustart“, zeigt sich der IAEA-Chef mehr als zwei Monate nach dem Bombenhagel auf die Atomanlagen zuversichtlich.