„Schule ist im Sommer nicht die Antwort“

„Katastrophe, wenn nur eine Klasse nicht besetzt ist“

Ins neue Schuljahr starte man mit gemischten Gefühlen. Auf der einen Seite spüre er bei vielen Kolleginnen und Kollegen große Motivation und Feuereifer, endlich wieder mit den Kindern zu arbeiten – eine wichtige Basis für einen gelungenen Start. Auf der anderen Seite sei die Personalsituation höchst angespannt. Selbst wenige Stunden vor Schulbeginn könne es passieren, dass Lehrkräfte noch abspringen – mit unmittelbaren Folgen für die Klassen. „Wenn nur eine einzige Klasse nicht besetzt ist, ist das eine Katastrophe. Denn stellen Sie sich vor, das ist Ihr Kind, das am Montag ohne Klassenlehrerin dasteht“, so Krebs.