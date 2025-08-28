Überraschung! Woltemade vor Wechsel nach England

Jetzt LIVE: TOOOR! Rapid voll auf Aufstiegskurs
Fish and Chips statt Weißwurst und Brezn! Wie Sky erfahren haben will, steht Nick Woltemade unmittelbar vor einer Unterschrift bei Newcastle United. In den vergangenen Wochen hatte sich allen voran der FC Bayern um eine Verpflichtung des Stuttgart-Stürmers bemüht – ohne Erfolg ...
Dem Bericht zufolge sollen sich Stuttgart und Newcastle auf eine Ablöse von 85 Millionen Euro geeinigt haben. Mit Bonuszahlungen könnte die Summe noch auf 90 Millionen wachsen.
Woltemade soll sich schon auf dem Weg nach England befinden, von den Baden-Württembergern, mit denen er vergangene Saison den DFB-Pokal gewinnen konnte, soll sich der 23-Jährige bereits verabschiedet haben.
